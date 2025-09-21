Самолет с пассажирами попал в опасную зону над ЯНАО

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Пассажиры рейса авиакомпании «Ямал», следовавшего из Уфы в Салехард, стали свидетелями работы пилотов в нештатной ситуации. В четверг, 18 сентября, при заходе на посадку в аэропорту окружной столицы лайнер попал в зону сильного сдвига ветра. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

Зона сдвига сильного ветра — опасное метеоявление, при котором скорость и направление ветра резко меняются на небольшом участке, создавая мощные нисходящие и восходящие потоки. Экипаж ямальского самолета мгновенно отреагировал на изменение условий: командир воздушного судна принял единственно верное решение — уйти на второй круг, прервав процедуру захода на посадку.

Маневр является стандартной и отработанной процедурой для обеспечения абсолютной безопасности полетов. Самолет совершил новый заход и благополучно приземлился в Салехарде. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что грузчик грубо выкинул «вещи» пассажиров из самолета.