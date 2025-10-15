Самолет Пита Хегсета совершил аварийную посадку в Великобритании из-за треснувшего стекла

Самолет министра обороны США Пита Хегсета подал сигнал бедствия над Атлантикой. Причиной экстренной ситуации стало треснувшее стекло в кабине пилотов, что вынудило лайнер совершить аварийную посадку в Великобритании. Об этом сообщает «Рамблер».

Борт ВВС США C-32, на котором новый министр обороны Пит Хегсет возвращался из Европы, был вынужден активировать аварийный код «7700» посреди Атлантического океана. Причиной экстренной ситуации стал критический дефект — трещина в лобовом стекле кабины пилотов. Подобная неисправность создает прямую угрозу безопасности полета, потенциально приводя к разгерметизации салона.

Лайнер немедленно снизил высоту и развернулся в сторону Великобритании, где благополучно приземлился на одной из военных авиабаз. Важная дипломатическая миссия Хегсета, связанная с координацией военной поддержки Украины, была на время прервана.

