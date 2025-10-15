Посол России в Вашингтоне передал конгрессвумен Луне материалы об убийстве Кеннеди
Посол России в США Анатолий Дарчиев передал конгрессвумен Паулине Луне рассекреченные документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
Согласно имеющимся данным, рассекреченные документы составляют порядка 350 страниц.
Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Его президентский срок составил менее трех лет. Следствие установило, что преступление совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Освальда застрелили спустя два дня после ареста. В период с 1959 по 1960 годы Освальд жил в Советском Союзе. Он работал токарем на заводе в Минске и даже женился на русской женщине, которая впоследствии уехала вместе с ним в Соединённые Штаты.
Ранее конгрессвумен от Республиканской партии США Паулина Луна заявила, что Москва планирует передать Вашингтону рассекреченные документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.