Согласно имеющимся данным, рассекреченные документы составляют порядка 350 страниц.

Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Его президентский срок составил менее трех лет. Следствие установило, что преступление совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Освальда застрелили спустя два дня после ареста. В период с 1959 по 1960 годы Освальд жил в Советском Союзе. Он работал токарем на заводе в Минске и даже женился на русской женщине, которая впоследствии уехала вместе с ним в Соединённые Штаты.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии США Паулина Луна заявила, что Москва планирует передать Вашингтону рассекреченные документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.