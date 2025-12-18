Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо получил повреждения в аэропорту Брюсселя, уда он прибыл накануне для участия в саммите глав стран-членов Европейского союза. Об этом сам Фицо написал на своей странице в социальной сети, которая запрещена в России.

Фицо заявил, что сразу после прибытия в аэропорт автомобиль с трапом повредил самолет настолько сильно, что он стал непригоден к полетам. Премьер-министр отметил, что теперь самолет придется оставить здесь на некоторое время.

«Сложный саммит в Брюсселе начался плохо. В аэропорту машина с трапом повредила наш самолет так, что он стал непригоден к полетам», — написал Фицо.

Также Фицо выразил сомнения относительно встречи на полях саммита с западнобалканскими странами, желающих вступить в Европейский Союз. Фицо отметил, что поддержал президента Сербии Александра Вучича, который сознательно не явился на саммит, чтобы показать несогласие с несправедливым отношением ЕС к Сербии.

Премьер-министр Словакии считает, что Украину настойчиво подталкивают к вступлению в Европейский Союз, хотя она к этому абсолютно не готова. В то же время соседней Сербии постоянной препятствуют в ее стремлении стать частью ЕС, несмотря на полную готовность быть членом объединения.