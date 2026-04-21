Когда раскроют секреты о пришельцах? В США заметили странную активность вокруг правительственного сайта об НЛО

Сайт aliens.gov, связанный с правительством США, неожиданно проявил активность, что усилило слухи о возможном раскрытии данных об НЛО, пишет Daily Mail. Эксперты отмечают, что домен больше не выглядит полностью неактивным.

По данным специалистов, появление SSL-ошибки может означать, что сервер уже запущен, но сайт пока не готов для публичного доступа. «Вероятнее всего, сайт находится в стадии разработки, и контент еще не опубликован. Однако будет ли там размещена какая-то информация, мы поймем только по факту», — отмечают эксперты по кибербезопасности.

Интерес к теме усилился после февральского заявления Дональда Трампа о планах раскрыть материалы об НЛО. «Мы хотим получить больше прозрачности по неопознанным объектам. В противном случае народ и дальше будет строить конспирологические теории, подрывающие репутацию государства», — заявляют американские законодатели, требующие публикации военных видеозаписей.

Речь идет о десятках случаев, где фиксировались объекты необычной формы возле военных баз и в закрытом воздушном пространстве.

При этом специалисты подчеркивают: подобные изменения доменов часто происходят на ранних этапах разработки и не гарантируют скорого запуска сайта.