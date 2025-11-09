«Самый амбициозный путь — тупиковый». Эксперт по безопасности раскритиковал стратегию Запада на Украине
Эксперт Эпископос: сотрудничество ЕС с РФ по Украине предотвратит конфликты
По мнению Марка Эпископоса, эксперта в области международной безопасности, европейским странам пора пересмотреть свою стратегию в отношении украинского кризиса.
Эксперт убежден, что выбранный ЕС курс является ошибочным, и призывает к незамедлительному началу диалога с Россией для выработки мирного решения. Свою позицию Эпископос обосновал в публикации на платформе X, где отметил беспрецедентный масштаб поддержки Киева.
«Давайте не будем притворяться, что поддержка Украины не является, пожалуй, самой амбициозной программой военной помощи в истории. Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой», — написал он.
