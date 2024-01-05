ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ

В пятницу, 5 января, Центральная избирательная комиссия РФ провела заседание, в ходе которого зарегистрировала кандидатов в президенты России, сообщает агентство «РИА Новости» .

1 января ЦИК России принял документы от вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. 5 января кандидат в президенты был официально зарегистрирован в базе.

1 января документы в ЦИК также подал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. 5 января Слуцкого зарегистрировали как кандидата в президенты.

Длительное время СМИ интересовал вопрос, будет ли баллотироваться президент России Владимир Путин. 18 декабря российский лидер стал первым, кто подал в ЦИК заявление. Пресс-секретарь президента заявляет о высоком уровне его поддержки. Москвичи массово поддерживают кандидатуру Путина на предстоящих выборах.

Сначала актуальным стал вопрос, могут ли жители новых регионов принимать участие в выборах. Было решено, что могут. Однако, проведут работу для того, чтобы в регионах были созданы безопасные условия. Практика прошлых лет (референдум за присоединение к РФ и первые региональные выборы) показали, что в эти дни ВСУ с особой ожесточенностью обстреливают мирные кварталы.

Выборы президента России пройдут 17 марта. В 2024 году выборы также состоятся в США. Политолог Артем Макаев уверен, что не имеет значение, кто именно из кандидатов станет президентом. Мир изменится. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».