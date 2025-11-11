«Счет пришел НАТО». Трамп сменил модель финансирования военной помощи для Украины
Трамп заявил о новой модели помощи Киеву
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
Президент США Дональд Трамп заявил о кардинальном изменении подхода Вашингтона к военной поддержке Украины.
По его словам, Соединенные Штаты прекратили безвозмездное финансирование и перешли на коммерческую основу, получая прямые выплаты за поставки вооружений.
«Мы больше не тратим деньги (на Украину - ред.). Теперь нам платят через НАТО», — подчеркнул Трамп в беседе с представителями СМИ, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
Ранее Зеленский заявил, что не боится Трампа, и назвал США стратегическим партнером.