«Сделка века на Востоке». Правительство РФ ратифицировало два соглашения с ОАЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о предстоящей ратификации двух важных соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Первое касается экономического партнерства в рамках Евразийского экономического союза.

«Таможенные пошлины будут отменены, или существенно снижены для 85% товаров», — пояснил глава кабмина.

Это позволит экспортерам обеих стран получить преференциальный доступ на рынки друг друга. По словам Мишустина, для граждан государств «пятерки» расширится ассортимент востребованной продукции.

Второе соглашение — двустороннее, между Москвой и Абу-Даби. Оно регулирует торговлю услугами и инвестиции. Российские предприниматели получат выход на эмиратский рынок по 64 направлениям: от инженерных и IT-услуг до грузовых и железнодорожных перевозок.

Российские компании смогут открывать филиалы в свободных экономических зонах ОАЭ. В свою очередь, эмиратскому бизнесу разрешат участвовать в капитале российских предприятий в 12 новых секторах, включая образование, розничную торговлю и гостиничный бизнес.

«Рассчитываю, что проекты федеральных законов в кратчайшие сроки пройдут рассмотрение в Госдуме, и вступление соглашений в силу создаст надежную правовую базу для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Объединенных Арабских Эмиратов», — резюмировал Мишустин.

