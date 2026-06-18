«Сейчас мы его найдём». Путин пошутил про переводчика на встрече с премьером Камбоджи

В ходе переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на техническую заминку с синхронным переводом. Об этом сообщает РИА Новости .

В начале беседы российский лидер заметил, что его собеседник не слышит перевода в наушнике. Путин уточнил у Хун Манета, все ли в порядке с оборудованием.

«Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем», — пошутил глава государства.

В ответ на это премьер Камбоджи в шутку предложил возложить функции переводчика на кого-то из членов своей делегации. На это Путин с улыбкой заметил, что такой специалист, вероятно, запросит двойную оплату труда, и рекомендовал подождать возвращения штатного сотрудника.

По информации журналистов, техническая накладка была оперативно устранена, и переговоры продолжились в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что Путин разрешил испытания первого российского компрессора для СПГ.