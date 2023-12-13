Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска
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Депутаты польского сейма (нижняя палата парламента) большинство голосов вынесли вотум доверия правительству Дональда Туска.
Как следует из прямой трансляции заседания на официальном сайте сейма Польши, за Туска со товарищи высказались все оппозиционные движения палаты, среди которых: «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».
Не одобрили правительство новоиспеченного премьера правящая до недавнего времени партия «Право и справедливость», а также коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».
Теперь президенту Польши Анджею Дуде утром в среду, 13 декабря, предстоит привести новый состав кабинета министров страны к присяге.