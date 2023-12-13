Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска

Как следует из прямой трансляции заседания на официальном сайте сейма Польши, за Туска со товарищи высказались все оппозиционные движения палаты, среди которых: «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».

Не одобрили правительство новоиспеченного премьера правящая до недавнего времени партия «Право и справедливость», а также коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Теперь президенту Польши Анджею Дуде утром в среду, 13 декабря, предстоит привести новый состав кабинета министров страны к присяге.