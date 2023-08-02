Сенатор Джабаров оценил слова Зеленского о подготовке новых ударов по России
Фото: [©Пресс-служба Совета Федерации/РИА Новости]
По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, киевский режим плюет на точку зрения ООН, заявляя о новых ударах по территории России. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на его аккаунт в одной из соцсетей.
Он уточнил, что ранее ООН были осторожные осуждения украинских атак.
По мнению сенатора, западные страны начинают терять контроль над действующим украинским правительством.