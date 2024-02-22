Сенатор Гибатдинов дал ответ Байдену на очередное оскорбление Путина

По словам сенатора верхней палаты парламента Айрата Гибатдинова, американский лидер Джо Байден показывает симптомы маразма и не отдает себе отчет в том, что говорит и делает. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что помутнение рассудка не дает возможности президенту Штатов эффективно управлять государством.

По мнению парламентария, об этом также свидетельствуют и факты того, что Байден якобы общается с давно умершими людьми и одержим холодной войной.

Он пояснил, что именно Вашингтон является единственным в мире, кто несет угрозу ядерной войны, поскольку они бездумно пользовались ядерным оружием и продолжают развязывать войны на чужих территориях.

Напомним, в марте пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидата: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец, действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).