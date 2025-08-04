Встреча с особым посланником президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Стивом Уиткоффом позволит оценить действительную позицию американской стороны в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщил Григорий Карасин, возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам.

Григорий Карасин также посоветовал «проявить выдержку, сохранять хладнокровие и не давать волю чувствам» в данном вопросе.

«С ним будут контакты, которые покажут, что на самом деле, не для публичного пространства, имеют в виду США, каково их отношение к абсолютно деструктивной роли, которую сейчас занимают страны Евросоюза, плотно держащие в руках режим президента Украины Владимира Зеленского. Это всё будет обсуждаться», – отметил Карасин.

Сенатор выразил надежду, что после общения с Уиткоффом Россия получит достоверную информацию, а не сведения из третьих рук.

1 августа глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что его специальный представитель по Украине Стивен Уиттэкер в ближайшее время посетит Россию. 2 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что американский спецпредставитель уже находится в Москве.