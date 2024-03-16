Запасной план украинского руководства на тот случай, если прекратится помощь от Соединенных Штатов, не поможет государству в ходе текущего конфликта с РФ. Соответствующее заявление сделал сенатор российского СФ Григорий Карасин в беседе с изданием «Лента.ру» .

По словам сенатора, ситуация для украинской стороны становится все более тяжелой. В то же время, создание новых планов и ведение рассуждений вряд ли могут как-то повлиять на данную ситуацию, подчеркнул он.

Карасин предположил с учетом предприимчивости Киева, что у украинского руководства имеется еще много подобных запасных планов. Но это мало на что влияет, добавил он. Ситуация на Украине остается тяжелой и по всем направлениям наблюдается лишь ухудшение, заключил сенатор.

Ранее журналист Зарубин заявил, что разведка РФ заранее знала о готовящейся попытке ВСУ прорвать российскую границу.