Данные о вероятных попытках прорыва границы РФ со стороны ВСУ были получены разведкой за 2 недели. После этого президент РФ Владимир Путин приказал заменить срочников на границе государства на контрактных служащих и бойцов спецназа. Соответствующее заявление сделал журналист Павел Зарубин на телевизионном канале «Россия 1».

В ходе телевизионной программы журналист заявил, что информация о вероятных попытках прорвать российскую границу была заполучена отечественной разведкой за 2 недели до самой попытки.

По словам Зарубина, после этого президент, который по совместительству является верховным главнокомандующим, отдал приказ отвести войска со срочниками от границы на 2-й и 3-й эшелоны и поставить на их места контрактников и спецназ.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский открыто объявил о будущих атаках по российским территориям.