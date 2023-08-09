Сенатор Климов определил план, вынашиваемый Вашингтоном в отношении Москвы
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Дипломатическое ведомство РФ выразило протест в связи с проведением на территории Японии встречи «Форума свободных народов пост-России»*. По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, наша страна сталкивается с большим объемом угроз. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что против Москвы развязана тотальная гибридная война. Так, эта сходка организации в Японии была связана с тем, чтобы Россию расчленить на три десятка квазигосударств, которыми бы управляли США и их ближайшее окружение.
По мнению политика, Штаты одержимы идеей уничтожения России с конца 90-х.
Он добавил, что ликвидация очага напряженности в Незалежной не поспособствует исчезновению иных угроз.
Сенатор добавил, что в противостоянии с Западом у Москвы имеются потенциальные союзники.
*Организация признана нежелательной в России