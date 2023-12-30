Сенатор Клишас оценил противостояние Запада и России
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, начав экономическую войну против Москвы, западные государства не сумели одержать в ней победу, что говорит о том, что ситуация в мире кардинальным образом изменилась. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в отличие от европейских государств в нашей стране наблюдается рост ВВП.
По мнению сенатора, Запад самостоятельно, собственными руками уничтожил репутацию мирового лидера, и, как бы это ни было тяжело, они будет вынуждены это признать.