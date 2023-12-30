Сенатор Клишас оценил противостояние Запада и России

По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, начав экономическую войну против Москвы, западные государства не сумели одержать в ней победу, что говорит о том, что ситуация в мире кардинальным образом изменилась. Об этом сообщает радио Sputnik.