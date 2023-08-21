Эта международная организация с одной стороны осуждает террористов, а с другой стороны поощряет их, замалчивая многолетние действия Украины.

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, в своем микроблоге написал о странной позиции Организации Объединенных Наций. По его утверждению, данный орган призывает содействовать всем, кто пострадал от террористов и защищать их права. В то же самое время ООН крайне сдержанно высказывается по поводу действий ВСУ и различных украинских национальных формирований.

«При всем моем уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала», - заявил он.

Политик добавил, что ООН необходимо вовремя реагировать на террористические угрозы во всем мире. Это снизило бы число жертв террористов и помогло бы установлению стабильности. Организация не должна идти на поводу у геополитики, ей стоит придерживаться собственного устава.