Сенатор Алексей Пушков предположил, что переговоры по Украине в Саудовской Аравии без участия РФ могут принять неожиданный поворот для Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в своих социальных сетях .

Пушков сообщил, что КНР направят туда специального представителя, который раньше был послом в РФ, но Китай не станет играть в игру, как этого хотят Штаты. Сенатор также напомнил, что и Бразилия отказалась от обсуждения формул мира без участия Российской Федерации.

Исходя из этого Пушков заключил: саммит может прийти к итогу, которого США не ожидают. Вместо «формулы мира» Зеленского, остальные страны могут предложить свои способы выйти из кризиса.

Недавно американская газета The Wall Street Journal сообщила, что КНР может присоединиться к встрече в Саудовской Аравии. На нее отправится специальный представитель от китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй.