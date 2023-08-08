Сенатор Пушков предсказал превращение Европы в бледную тень из-за затрат на газ

Сенатор Алексей Пушков предрек Европе превращение из центра экономической мощи в бледную тень самой себя из-за больших затрат на газ. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В посте Пушков указал на то, что Европа может справиться с ростом цен, но неразумно тратит ресурсы.

Как заявил Пушков, Европа вредит своей же экономике и ее конкурентоспособности своей иррациональной политикой «большого взрыва» с РФ.

Сенатор подчеркнул, что если Европа будет поддерживать Соединенные Штаты в конфликте с КНР, то останется без доступа к китайскому рынку, минералам и инвестициям.

Он заключил, что при таком раскладе ЕС останется только устроить еще одну волну расширения и принять в состав Украину, чтобы «подписать себе приговор».