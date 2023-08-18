Сенатор Пушков прокоментировал отправку Украине F-16

Решение американского правительство об отправке истребителей F-16 Киеву было сделано ради создания иллюзии о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

В посте сенатор отметил, что это решение является политически значимым, но по большей части символическим шагом. Пушков заявил о том, что это было сделано для того, чтобы США могли продемонстрировать миру свое желание оказывать поддержку Киеву.

Пушков также заявил, что для Штатов и Украины все равно не становится лучше. По мнению сенатора, передача истребителей должна также создать иллюзию военной перспективы для этих двух стран.

Накануне информационное агентство Reuters сообщило о том, что правительство США одобрило передачу истребителей F-16 Киеву из третьих стран.