Европейские лидеры откровенно раздражены тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан больше не считает Европу образцом для подражания. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале Алексей Пушков, участник конституционного комитета Совета Федерации.

Орбан до этого заявил, что страны ЕС больше не вызывают желания брать с них пример. По его мнению, это стоит признать и заняться наведением порядка, развивая государства приемлемыми курсами.

«Это смелое заявление Орбана, наверняка, вызвало ярость и негодование в европейских либеральных столицах. Ибо там могут предложить и защищать лишь один Запад: наводненный мигрантами, с терактами, растущей преступностью», — указал сенатор.

Он добавил, что в Европе одержимы Россией и Китаем и поэтому выдвигают в их адрес обвинения. Все это, по мнению Пушкова, является неотъемлемой чертой леволиберального Запада. Правящие круги Евросоюза будут отстаивать эти идеи как собственное право управлять объединением.

Ранее Пушков иронично посоветовал Александру Стуббу, главе Финляндии, уделить больше внимания своей жене. Это произошло после заявления Стубба о том, что на прошлой неделе он провел больше времени с Владимиром Зеленским, чем с супругой.