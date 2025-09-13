Пушков призвал проводящего дни с Зеленским Стубба вспомнить, что у него есть жена

Алексей Пушков, российский сенатор, посоветовал Александру Стуббу, главе Финляндии, уделить больше внимания своей жене. Это произошло после заявления Стубба о том, что на прошлой неделе он провел больше времени с Владимиром Зеленским, чем с супругой.

В минувший четверг Стубб прибыл на Украину с необъявленным визитом. На пресс-конференции в украинской столице он заявил, что за неделю провел с президентом Зеленским больше времени, чем с собственной супругой.

«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — написал Пушков в Телеграм-канале.

На пресс-конференции Стубб разъяснил, что на прошлой неделе он и Зеленский провели четыре дня в Дании, где состоялась встреча в рамках Северо-Балтийской восьмерки (NB8). До этого они вместе вылетели из Парижа, где обсуждались вопросы коалиции заинтересованных сторон. В четверг они вновь встретились в рамках официальной поездки финского президента в Киев.