Сенатор Пушков рекомендовал Макрону помнить о пути Наполеона

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует помнить, чем закончил свой путь Наполеон Бонапарт. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что, похоже, именно образ своего предка и не дает покоя нынешнему президенту Франции.

Напомним, что недавно назад одна из европейских радиостанций сообщила, что французский лидер обсуждает в своем ближайшем окружении возможность задействовать ст. 16 Конституции Франции с целью присвоить себе чрезвычайные полномочия «в случае беспорядков» после выборов в парламент, где прогнозируется победа Марин ле Пен. Он также ранее заявлял, что не покинет занимаемую должность, какими бы ни были результаты внеочередных парламентских выборов.