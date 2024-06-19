Сенатор Пушков рекомендовал Макрону помнить о пути Наполеона
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует помнить, чем закончил свой путь Наполеон Бонапарт. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что, похоже, именно образ своего предка и не дает покоя нынешнему президенту Франции.
Напомним, что недавно назад одна из европейских радиостанций сообщила, что французский лидер обсуждает в своем ближайшем окружении возможность задействовать ст. 16 Конституции Франции с целью присвоить себе чрезвычайные полномочия «в случае беспорядков» после выборов в парламент, где прогнозируется победа Марин ле Пен. Он также ранее заявлял, что не покинет занимаемую должность, какими бы ни были результаты внеочередных парламентских выборов.