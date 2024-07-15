Сенатор Пушков считает, что фото Трампа после покушения станет ключевым снимком в его жизни

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, сделанная после покушения фотография Дональда Трампа, где он решительно вскидывает вверх кулак, станет ключевым снимком в жизни экс-президента США. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Именно таким образом он оценил попадание бывшего главы Штатов на обложку издания Time.

По мнению политика, в данном СМИ не могли не понимать, что обложка его последнего выпуска является готовым и мощным предвыборным плакатом для Трампа. Тем не менее поставить иное фото редакция не могла.

Напомним, что в выходные было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборных дебатов. Двадцатилетний Томас Мэтью Крукс выстрелил несколько раз в сторону сцены, ранив Трампа. Число жертв могло быть больше, однако охране удалось ликвидировать стрелявшего.