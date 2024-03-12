Сенатор Пушков удивился словам генсека НАТО Столтенберга по поводу Украины

Запад перестал вести разговор о том, что Киев должен вернуть контроль за утраченными территориями. Он даже стал допускать ведение мирных переговоров. Так считает Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ. Свою точку зрения он изложил в собственном Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усилить Украину, чтобы сохранить украинцев как независимую нацию. РФ нужно показать, что она не сумеет достигнуть успехов в военных действиях, и ей придется прибегнуть к дипломатии. Пушков расценил это как смену стратегии на Западе.

«Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева», - написал он.

Сенатор добавил, что западные государства уже отбросили свою задачу-максимум. Теперь они стремятся сохранить основные украинские территории, чтобы включить их в свою сферу влияния.

Ранее Пушков дал ответ западным политикам, которые стремятся ввести войска НАТО на Украину. Он предложил им задуматься, к какому эффекту приведет подобный шаг, поскольку Россия обязательно отреагирует на подобные действия.