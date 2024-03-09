Пушков жестко ответил Макрону на заявление об отправке войск НАТО на Украину

Член Совфеда РФ Алексей Пушков ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на последние публичные заявления. В них политик допустил отправку войск НАТО на Украину. С этим согласились в Польше и еще ряде стран.

Макрон в последнем заявлении высказался об отправке военных на территорию Украины для участия в конфликте. По словам французского лидера, такую возможность уже обсуждали в странах Запада. Эти слова вызвали бурю недоумения и возмущения в обществе. Позже Макрон отметил, что лишь допускает такой сценарий.

Среди защитников идеи французского президента — глава МИД Польши Сикорский. Он не посчитал, что в отправке войск НАТО на Украину есть что-то невероятное.

В России в очередной раз напомнили западным странам, что шутки с Москвой плохи. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: «не исключать что-то не означает делать это». Но всем ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до "сделать». В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?» — написал Пушков.

По мнению сенатора, раз такие заявления об отправке военных НАТО на Украину уже делают публично, значит страны альянса обсуждали это неоднократно. Более того, там могут прямо сейчас готовить общественное мнение к переброске войск и дальнейшим действиям.

Ранее сообщалось, что была отражена массовая атака на Ростовскую и Курскую области.