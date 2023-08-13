Сенатор Пушков заявил о нежелании Запада идти на переговоры по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий касаемо выступления немецкого канцлера Олафа Шольца, во время которого, он призвал продолжить переговоры по ситуации на Украине. Свое заявление Пушков опубликовал в социальных сетях .

В своем посте сенатор заявил, что Запад не хочет соглашаться на уговоры по Украине и указал на то, что обсуждения этой темы носят исключительно «ритуальный характер». В том же посте Пушков заявил, что выступление Шольца с призывом сесть за стол переговоров является слишком незначительным.

Сенатор также подчеркнул, что Запад продолжит избегать переговоров и выступать против дипломатического разрешения конфликта до тех пор, пока ситуация не изменится в корне. В этом вопросе, слова канцлера ФРГ не значат ничего, резюмировал он.