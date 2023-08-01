По словам представителя оппозиционной власти Украины Николя Княжицкого, в случае смерти или недееспособности президента Незалежной полнота его власти перейдет к председателю Верховной рады. Тем не менее рейтинг Руслана Стефанчука не соответствует уровню «народной любви». Сенатор верхней палаты парламента от Республики Крым Сергей Цеков рассказал о системе передачи президентской власти в Киеве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что Незалежную в случае исчезновения действующего лидера возглавит действительно спикер законодательного органа власти.

По словам Цекова, история, однако, показывает, что одновременно с президентом может уйти и глава парламента, а на их должности будут поставлены совершенно другие люди.