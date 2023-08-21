Республиканцы США планируют назначить инспектора, контролирующего перечисленные Незалежной финансы с целью прекращения их воровства. По словам сенатора верхней палаты парламента Сергея Цекова, данные действия не помогут сократить уровень коррупции на Украине. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что коррупционные схемы в Незалежной были заметны с первых дней ее независимости, а в период проведения спецоперации они выросли до гигантских масштабов. Так, идет разворовывание бюджета, полезных ископаемых, вывоз в больших объемах, процветание контрабанды.

По мнению сенатора от Крыма, для Зеленского и его окружения помощь от Запада стала своего рода лакомым куском помощь Запада.

Он уточнил, что даже помощь в виде вооружения их интересует гораздо меньше, чем деньги.