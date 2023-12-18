Сенатор Цеков спрогнозировал неизбежный распад Евросоюза
Фото: [©Пресс-служба Совета Федерации/РИА Новости]
По словам сенатора верхней палаты парламента Сергея Цекова, если Будапешт лишат права голоса ради поддержки Киева, то это говорит о том, что Евросоюз продолжает деградировать и распадаться. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что у Брюсселя не имеется никаких перспектив в будущем.
По мнению сенатора, первым сигналом к распаду стал выход из Евросоюза Великобритании, ситуация с Венгрией – сигнал номер два, позже последуют и другие.