Сенаторы одобрили законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Совет Федераций одобрил законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. Соответствующий вопрос сенаторы рассмотрели в четверг, 28 июля.

25 июля соответствующий законопроект одобрен Государственной Думой РФ. Ранее возраст призыва составлял от 18 до 27 лет.

С такой инициативой в декабре 2022 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда же глава ведомства отметил, что граждане, проходящие срочную службу, должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что таким образом граждане должны гарантированно получить среднее и высшее образование.

28 июля Совфед также одобрил законопроекты о штрафах для лиц, не явившихся в военкомат без уважительной причины до 30 тысяч рублей и запрет на выезд лиц заграницу после получения повестки.

В апреле 2023 года в Росси вступил в силу закон, подразумевающий получение повестки как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Повестка будет считаться врученной с момент размещения ее в личном кабинете гражданина.