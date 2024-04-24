Зона украинского конфликта давно уже превратилась в место, где Армией России массово перемалывается и уничтожается вооружение стран Запада, констатировал заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля.

В заявлении МИД Северной Кореи отмечается, что объявленная накануне Вашингтоном дополнительная военная помощь Украине является по своей сути «всего лишь психотропным препаратом», который сможет только на время облегчить режиму президента Зеленского страх перед Россией.

«Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНДР, его цитирует РИА Новости.

Самого же президента Украины Владимира Зеленского представитель МИД КНДР назвал «добросовестно исполняющим свою роль по сценарию, подготовленному США» актером.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.