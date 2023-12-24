Шесть государств ЕС отказались поддержать декларацию о гарантиях для Украины

Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что 6 стран ЕС приняли решение не присоединяться к декларации о гарантиях безопасности для Украины, и перечислил их. Его слова передает местное издание «Страна.ua» в своих социальных сетях.

Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что к данной декларации присоединилось более тридцати государств, а пятнадцать сообщили о своей готовности приступить к консультациям по двусторонним соглашениям. До этого советник Ермака Михаил Подоляк заявлял, что украинское правительство рассчитывает на поддержку со стороны более чем 50 стран.

Сейчас журналисты сообщают о том, что в офисе украинского лидера были названы 6 государств ЕС, которые решили не присоединяться к декларации: Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия и Словакия с Мальтой.

Журналисты также приводят заявление Подоляка, который выразил мнение, что все эти государства «имеют политическую волю стать стороной декларации».