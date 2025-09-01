Фаина Савенкова, жительница Луганска, которая находится в зоне обстрелов со стороны ВСУ, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Французский лидер ранее охарактеризовал Россию как «людоедскую» страну. В своем открытом письме Савенкова напомнила, что Франция выступала гарантом Минских соглашений, однако не выполнила взятых на себя обязательств по обеспечению мира на Донбассе.

Девушка напомнила, что ранее обращалась к Макрону, но получила только один ответ от руководителя его администрации.

Савенкова подчеркнула, что в то время как Россия предоставляла гуманитарную помощь Донбассу, Франция и Германия поставляли оружие на Украину, подготавливая ее к возможному конфликту с Россией.

Савенкова отметила, что оружие, поставляемое Западом, используется ВСУ для обстрела мирных жителей, а также объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы и больницы. Она задала вопрос: можно ли считать это проявлением жестокости?

. «Не думаю, что в Елисейском дворце кто-то очень хочет слышать голос подростка из Донбасса», — добавила она.

Фаина выразила тревогу в связи с планами Макрона отправить французских военных на Украину. Она спросила, почему не жалеют своих граждан, которые уже погибают там. Фаина отметила, что, хотя эти люди могут быть наемниками, они все же остаются гражданами Франции, как ни крути.

Девушка напомнила Макрону о судьбе Наполеона и его войск в 1812 году, а также о дивизии СС «Шарлемань», воевавшей на стороне Гитлера в 40-х годах прошлого столетия. Она призвала его как можно скорее задуматься о последствиях.