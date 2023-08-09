Шойгу заявил о рисках эскалации конфликта на Украине из-за поддержки Запада
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада, которые продолжают поддерживать Украину, приближаются к эскалации конфликта.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в среду, 9 августа, в ходе заседания коллегии Минобороны России. Его слова приводят РИА Новости.
«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», – сказал Шойгу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин к одним из ее целей отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.
Кроме того, с начала спецоперации страны Запада начали активную поддержку Украины, поставляя на ее территорию оружие и боеприпасы, в том числе и натовского образца.
В прошлом году МИД РФ направил ноту протеста государствам, которые бесконтрольно отправляют Киеву оружие, а также оказывают финансовую поддержку ВСУ. Несмотря на это, Запад не прекратил поставлять на территорию страны военную технику и вооружение.