Шойгу заявил о рисках эскалации конфликта на Украине из-за поддержки Запада

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада, которые продолжают поддерживать Украину, приближаются к эскалации конфликта.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в среду, 9 августа, в ходе заседания коллегии Минобороны России. Его слова приводят РИА Новости.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», – сказал Шойгу.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин к одним из ее целей отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.

Кроме того, с начала спецоперации страны Запада начали активную поддержку Украины, поставляя на ее территорию оружие и боеприпасы, в том числе и натовского образца.

В прошлом году МИД РФ направил ноту протеста государствам, которые бесконтрольно отправляют Киеву оружие, а также оказывают финансовую поддержку ВСУ. Несмотря на это, Запад не прекратил поставлять на территорию страны военную технику и вооружение.