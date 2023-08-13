Шольца обвинили во вредительстве Германии и Украине из-за затягивания решения о поставке ракет

Немецкого канцлера Олафа Шольца обвинили в том, что он вредит и Украине, и своей стране, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus. Об этом написал обозреватель из немецкой газеты Die Welt Тор Барфус.

В своем материале он заявил, что сомнения Шольца вредят Украине, нуждающейся в оружии для защиты своей страны. Барфус считает, что канцлер ФРГ ранее слишком часто оправдывал свои медлительные действия страхом эскалации конфликта. По мнению обозревателя, Шольц вредит своей же репутации и постепенно лишается доверия.

Барфус также заявил, что ракеты Taurus не смогут поменять «правила игры» в боевых действиях на Украине.

Недавно Шольц давал комментарий касаемо дискуссий о поставках Taurus на Украину. Он заявил, что пока в этом вопросе ничего не поменялось. Канцлер указал на то, что внимание ФРГ сосредоточено на поставках Киеву ПВО, артиллерии и танков.