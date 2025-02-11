За последствия поражения Запада в украинском конфликте придется платить Европе, так как судьбу ЕС и Украины будут решать США и Россия, заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург.

Германия, отметил он, не будет играть какую-либо роль в будущем урегулировании того, как будет выглядеть Европа. Слова Шуленбурга передает РИА Новости.