Шуленбург: будущее Европы и Украины будут решать Россия и США

Шуленбург: Германия не будет решать судьбу Украины

Политика

Фото: [pxhere.com]

За последствия поражения Запада в украинском конфликте придется платить Европе, так как судьбу ЕС и Украины будут решать США и Россия, заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург.

Германия, отметил он, не будет играть какую-либо роль в будущем урегулировании того, как будет выглядеть Европа. Слова Шуленбурга передает РИА Новости.

Обеспечением мира на Украине сейчас занимается президент США, который планирует провести переговоры с российским коллегой, добавил Шуленбург.

«Когда эти два президента встретятся, они закончат эту войну, исходя из своих интересов — интересов США и России», — подчеркнул депутат.

По мнению Шуленбурга, Западу и Германии, как проигравшей стороне, придется заплатить за восстановление Украины, что ляжет бременем на граждан.

Ранее экс-канцлер Германии Меркель призвала Европу действовать увереннее из-за Трампа.