Шуленбург: будущее Европы и Украины будут решать Россия и США
Шуленбург: Германия не будет решать судьбу Украины
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За последствия поражения Запада в украинском конфликте придется платить Европе, так как судьбу ЕС и Украины будут решать США и Россия, заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург.
Германия, отметил он, не будет играть какую-либо роль в будущем урегулировании того, как будет выглядеть Европа. Слова Шуленбурга передает РИА Новости.
Обеспечением мира на Украине сейчас занимается президент США, который планирует провести переговоры с российским коллегой, добавил Шуленбург.
«Когда эти два президента встретятся, они закончат эту войну, исходя из своих интересов — интересов США и России», — подчеркнул депутат.
По мнению Шуленбурга, Западу и Германии, как проигравшей стороне, придется заплатить за восстановление Украины, что ляжет бременем на граждан.
Ранее экс-канцлер Германии Меркель призвала Европу действовать увереннее из-за Трампа.