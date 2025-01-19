Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы к сплочению в связи со вступлением Дональда Трампа в должность президента США, сообщило немецкое издание FAZ.

Отмечается, что в своих мемуарах Меркель охарактеризовала Трампа как «особенного президента», отметив, что его политика направлена на защиту «законных интересов» США, однако она не верит в принцип «win-win» при многостороннем сотрудничестве.

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем на него реагировать», — следует из выдержек мемуаров Меркель.

Мемуары экс-канцлера Германии под названием «Свобода» появились в продаже в ноябре 2024 года. Книга стала доступна одновременно в 31 стране, включая Россию и Китай. В Германии 736-страничный том на тот момент продавался за 42 евро.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в понедельник, 20 января. В полдень по местному времени он официально станет 47-м президентом США.

Ранее депутат Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что стягивание западной техники к Судже в Курской области связано со скорой инаугурацией Дональда Трампа.