Шурик и милитаризм: Мария Захарова прокомментировала новый «креативный» запрет в Молдавии

Захарова — о запрете советского фильма в Молдавии: демократия по Санду

Политика

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем российского внешнеполитического ведомства, выразила свою точку зрения относительно запрета к показу киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» на территории Молдавии.

«Демократия по Санду», — лаконично отметила дипломат.

Как сообщает «Sputnik Молдова», решение о запрете фильма было принято в связи с обнаружением в нем «милитаристского содержания». При этом, какие именно аспекты картины вызвали вопросы у молдавских вещателей, остается неясным.

Ранее Санду пообещала отправить на Украину 700 наемников после выборов.