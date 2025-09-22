Шурик и милитаризм: Мария Захарова прокомментировала новый «креативный» запрет в Молдавии
Захарова — о запрете советского фильма в Молдавии: демократия по Санду
Мария Захарова, являющаяся официальным представителем российского внешнеполитического ведомства, выразила свою точку зрения относительно запрета к показу киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» на территории Молдавии.
«Демократия по Санду», — лаконично отметила дипломат.
Как сообщает «Sputnik Молдова», решение о запрете фильма было принято в связи с обнаружением в нем «милитаристского содержания». При этом, какие именно аспекты картины вызвали вопросы у молдавских вещателей, остается неясным.
Ранее Санду пообещала отправить на Украину 700 наемников после выборов.