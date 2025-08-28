По информации турецкой газеты dikGAZETE, президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах она намерена направить 700 наемников на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

По данным издания, об этом говорит переписка молдавского парламента за 2025 год, опубликованная в интернете.

«Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита ЕС — Молдавия в июле Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы Украины на предстоящих выборах», — утверждается в материале.

В документах, приложенных к письмам, как сообщает издание, содержатся материалы, касающиеся граждан Молдавии, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине.

Напомним, в начале лета нынешнего года Телеграм-канал Moldovsky передавал, что молдавские военные, направленные на Украину по соглашению Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области. Министерство обороны Молдавии категорически опровергло эту информацию.