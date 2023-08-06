Шварценеггер объяснил свои слова о выдвижении в президенты США

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объяснил свое заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост американского президента наперекор Конституции Соединенных Штатов. Актер заявил, что его слова несли роль призыва к единству. Соответствующее заявление он сделал в интервью для журнала Financial Times .

Шварценеггер объяснил, что таким образом хотел призвать жителей Америки к объединению. Он подчеркнул, что если американцы хотят видеть свою страну, как первую в мире, им нужно действовать сообща.

Актер родом из Австрии, потому не может стать президентом США, так как это противоречит американской Конституции. До этого Шварценеггер заявил, что знает способ победить на выборах, но подметил, что не может занять пост из-за государственного документа.