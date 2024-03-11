Бывший офицер ВС Швеции, а ныне военный и политический аналитик Микаэль Вальтерссон считает, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет и завершится победой России — возможно, оглушительной, возможно, не такой громкой, но все равно убедительной.

Лучшим вариантом для Украины стало бы прекращение огня и замораживание границ. Но в Киеве на такую сделку не пойдут и могут в будущем потерять значительные территории.

Россию устроит двуязычная Украина с гарантиями для русскоговорящего населения, демилитаризация страны, вечный нейтралитет и продолжение экономического сотрудничества, уверен аналитик.

В перспективе возможен сценарий, когда Россия присоединит к себе весь юг и восток Украины, ее запад поделят Польша и Венгрия, а сама Незалежна скукожится до Киева с близлежащими областями.

Однако такой раздел будет менее безопасен для России, чем Украина в ее текущих границах, утверждает Вальтерссон.

Ранее бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что российская армия на полях Украины развеяла миф о превосходстве американского оружия.