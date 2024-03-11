Эксперт Берлетик: российская армия развеяла миф о превосходстве американского оружия

Уничтожение танка Abrams в зоне специальной операции показало, что вся репутация танков из Соединенных Штатов была дутой. У них нет никакого преимущества перед вооружениями из РФ и Китая. Так считает бывший морской пехотинец Брайан Берлетик. Свою точку зрения он выложил на YouTube-канале The New Atlas.

Он напомнил, что хваленый Abrams был уничтожен всего лишь одним выстрелом танка Т-72Б3, который имеет еще советские корни. Получается, что все превосходство американских машин над советскими, а теперь и над российскими, было всего лишь мифом.

«Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения», - указал экс-морпех.

Берлетик добавил, что в реальности Abrams не обладает никаким преимуществом перед танками из России и Китая, а украинская армия не в состоянии использовать его достаточно эффективно, с полным пониманием его слабых и сильных сторон.

Ранее критике подвергся британский танк Challenger 2. Он застрял в грязи прямо во время демонстрационного показа его возможностей журналистам. Боевая машина не сумела выбраться из заболоченного оврага, его пришлось оттуда вытаскивать другим танком.