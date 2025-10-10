Швейцария для швейцарцев? Крупнейшая партия требует отменить специальный статус защиты для украинцев

В Швейцарии разгорается политический конфликт вокруг продления специального статуса защиты для украинских беженцев.

Крупнейшая парламентская партия страны, «Демократический союз центра» (UDC), призвала к немедленной отмене этой меры, заявив, что она легла тяжким бременем на налогоплательщиков и нарушает первоначальные обещания властей о её временном характере.

Поводом для резкой критики стало решение федеральных властей, продливших действие статуса «S» до 4 марта 2027 года. В партии потребовали срочных действий.

В UDC также настаивают на ужесточении режима, чтобы «бороться со злоупотреблениями», предлагая, в частности, ограничить возможность поездок беженцев на Украину. В качестве одного из главных аргументов партия приводит данные о том, что среди прибывших трудоустроена лишь «малая часть».

Напомним, статус «S», действующий с 20 мая 2022 года, предоставляет украинцам право на работу, социальное страхование, образование для детей и свободу передвижения.

Ранее сообщалось о том, что польский депутат Ментцен призвал ужесточить выдачу гражданства украинцам.