Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария поддержала 11-й пакет санкций Европейского союза против России. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета государства.

В нем отмечается, что под ограничения на экспорт попали электронные компоненты.

«К ним относится запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России, в том числе компаниям из третьих стран, которые поставляли такие товары в Россию», – следует из текста документа.

Также швейцарским компаниям запрещается экспортировать прекурсоры химического оружия. Также им запрещено продавать РФ интеллектуальную собственность или коммерческую тайну, относящуюся к определенным товарам.

Через Россию запрещен транзит реактивного топлива и топливных присадков, а также товаров, необходимых для использования в авиационной или космической промышленности.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада, в том числе участники Европейского союза и США, ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Под них попали не только запрет на экспорт определенных товаров, но и ограничения в отношении российских предприятий и официальных лиц. В санкционный список Запада попал президент РФ Владимир Путин, а также ряд министров и должностных лиц.