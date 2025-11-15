В Екатеринбург доставили редкий фрагмент метеорита, замеченного с борта авиалайнера

В Екатеринбург доставили фрагмент метеорита, пролетевшего 27 октября над Тверской и Новгородской областями. Образец передали специалистам УрФУ для лабораторного анализа. Полет небесного объекта был ранее зафиксирован пассажирами самолета, следовавшего рейсом из Ульяновска в Москву. Видео с борта быстро распространилось в сети, сообщает e1 .

Фрагмент обнаружили в ходе экспедиции в Новгородской области. Образец был найден местными жителями, после чего специалисты ГЕОХИ и сотрудники лаборатории Extra Terra Consortium передали его уральским исследователям. Вес фрагмента составляет 33,2 г.

По предварительным данным, метеорит имеет низкое содержание железа и относится к тому же типу, что и челябинский объект. Дальнейшие исследования помогут уточнить его состав и рассмотреть возможную связь с другими небесными телами. Ученые рассчитывают, что изучение образца позволит расширить данные о ранних этапах формирования Солнечной системы.

Ранее священники объяснили, кого нельзя вписывать в записки о здравии и упокоении.