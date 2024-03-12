Швеция заявила о нежелании иметь ядерное оружие и постоянные базы НАТО на своей территории

Несмотря на то, что шведы вступили в Северо-Атлантический военный альянс, их правительство не хочет располагать на собственной территории постоянные военные базы, а также размещать ядерные вооружения. Об этом предупредил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем, его слова привело агентство Anadolu.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что его государство планирует идти по тому пути, по которому ранее направились Дания и Норвегия. Эти страны ранее отказались размещать у себя ядерное оружие в мирное время, плюс они не имеют у себя постоянных воинских контингентов НАТО.

«Мы не хотим, чтобы у нас были постоянные базы НАТО. Мы также не видим никаких оснований иметь ядерное оружие на нашей территории в мирное время», - сообщил он.

Билльстрем добавил, что всего три страны из блока разместили у себя ядерные вооружения, это Франция, Великобритания и США. Его правительство не брало на себя никаких дополнительных обязательств при вступлении в НАТО.

Ранее сообщалось, что шведский самолет совершил разведывательный полет вдоль сухопутной границы России. Это произошло впервые после того, как Швецию приняли в военный альянс.