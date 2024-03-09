Шведский военный самолет совершил полет вблизи границы РФ

Разведывательная миссия была разделена на две стадии. В частности, самолет Gulfstream S102B в пятницу, 8 марта, пролетел над территорией Польши вблизи государственной границы с Калининградской областью и республикой Белоруссией. Бизнес-джет Gulfstream IV отличается модифицированностью. Борт оснащен большим количеством датчиков, которые не просто вычисляют сообщения, но и могут анализировать их. Самолет предназначен для разведывательной миссии.

Параллельно над Балтийским морем была совершена вторая миссия. Самолет Saab 340 AEW& C находился вблизи с границей России. Он оснащен датчиками, которые на больших расстояниях могут определить, где находятся другие самолеты.

Аналитики уверены, что военный самолет Швеции совершал мониторинг разведданных о российской военной активности.

«Мы не в первый раз отслеживаем миссии такого типа, но они имеют особую ценность, которую мы осмеливаемся определить как историческую. Фактически, это первые миссии, проведенные шведскими подразделениями после того, как Швеция вчера официально стала членом НАТО», — сообщают аналитики Itamilradar.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО на Авдеевском направлении военные РФ ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов.